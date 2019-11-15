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EGM: Gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. EGM'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Son günlerde asılsız, mesnetsiz, karalama amacı güden iddia ve iftiralarda bulunan...
GÜVENLİK 15.11.2019, 08:27
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
EGM'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Son günlerde asılsız, mesnetsiz, karalama amacı güden iddia ve iftiralarda bulunan gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
EGM'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Son günlerde asılsız, mesnetsiz, karalama amacı güden iddia ve iftiralarda bulunan gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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