Eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), ()- MERSİN'in Mut ilçesinde, eğlence mekanında 2 grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Ali P. öldü, arkadaşı N.K. ise ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Ortaköy Mahallesi’ndeki alkollü eğlence mekanında S.B., A.Ç., M.B., H.B. ve H.Ö. henüz bilinmeyen nedenle N.K ve Ali P. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan kurşunlar, N.K. ve Ali P.'ye isabet etti. İki kişi kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali P., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen N.K.'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Olayın ardından S.B., A.Ç., M.B., H.B. ile H.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tabancanın ele geçirildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016