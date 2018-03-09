Eğlence mekanında çalışan eşini öldüren sanığa 'haksız tahrik ve iyi hal' indirimi

ANKARA'da, eşi Fazilet Kılıçaslan'ı eğlence mekanındaki eski işine döndüğü ve kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle pompalı tüfekle vurarak öldüren Nizamettin Kılıçaslan'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 16 yıl 8 aya indirildi.

​Nizamettin Kılıçaslan, yaklaşık 6 ay önce eşi Fazilet Kılıçaslan'ı, Ulus ilçesi Çankırı Caddesi'nde çalıştığı eğlence mekanına girerken, pompalı tüfekle sırt bölgesine 4 el ateş ederek öldürdü. Yakalanıp tutuklanan Nizamettin Kılıçaslan hakkında, 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açıldı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Nizamettin Kılıçaslan ve avukatı katıldı.

'KENDİSİNİ O HAYATTAN KURTARMAK İSTEDİM'

Duruşmada daha önceki beyanlarını tekrarlayan Kılıçaslan, "Eşimle eğlence mekanında tanıştık. Kendisini o hayattan kurtarmak istedim. Birlikte ablamın evinde kalmaya başladık. İki ay sonra nikah kıyıp evlendik. İlk zamanlar iyi olan eşim, evlendikten sonra değişti ve maddi durumumu sorun etmeye başladı. Sürekli kavga etmeye başlayınca ablam ve komşuları rahatsız oldu. Bunun üzerine bir otelde kalmaya başladık. Masraflar nedeniyle kredi çektim. Ev tutmak için işten sürekli izin alınca taşeron olarak çalıştığım işyerinden de kovuldum. Önce bir lokantada garson olarak çalışmaya başlayan eşim, daha sonra eski işine döndü" dedi.

'SANA NE İSTEDİĞİMLE BİRLİKTE OLURUM' DİYORDU'

Bunun üzerine eşini terk ettiğini ve boşanma davası açtığını söyleyen sanık Kılıçaslan, "Eşim bundan sonra beni tehdit etmeye başladı" dedi. Mahkeme başkanının "Ne söylüyordu?" sorusuna, "Bana ve ablama yönelik hakaret içerikli sözler sarf ediyordu. Beni aldattığını ima ederek, 'Sana ne, istediğimle birlikte olurum' diyerek maddi anlamda yetersiz olduğumu ima ediyordu" diye konuştu.

'O SAATTE KUŞ AVINA MI GİTTİN'

Olay günü tesadüfen oradan geçtiğini iddia eden sanık Kılıçaslan'a mahkeme başkanı tepki göstererek, "Elinde tüfeğin ne işin vardı? O saatte oraya kuş avlamaya mı gittin?" dedi. Olaydan bir hafta önce tüfeği satın aldığı tespit edilen sanık, paraya ihtiyacı olduğu için tüfeği satmak için Ulus'a gittiğini ve o sırada eşini gördüğünü ve kendisine tekrar hakaret edince öldürdüğünü iddia etti.

SANIĞA TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ

Sanık ve avukatının savunmasının ardından duruşma savcısı sanığın 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa önce savcının talebi doğrultusunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak mahkeme, cinayetin 'haksız tahrik' altında işlendiğine hükmederek cezayı 20 yıla indirdi. Sanığın mahkemedeki tutumundan 'iyi hal indirimi' uygulayan mahkeme, sanığı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.