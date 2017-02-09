Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Eğirdir Gölü'nde 21 yaşındaki Hicret Yılmaz'a ait olduğu belirlenen ceset bulundu.

Eğirdir İlçesi İmaret Mahallesi'nin Eğirdir Gölü kıyısında saat 09.00 sıralarında su yüzeyinde hareketsiz bir kişi olduğunu görenler polise haber verdi. Kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta duran ceset polis ve itfaiyenin çalışması sonucu kıyıya getirildi. Cesedin, kıyıda montu ve çantası bulunan Hicret Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Hicret Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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