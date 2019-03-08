Ege Üniversitesi'nde 9 öğrenciye gözaltı

Ege Üniversitesi Kampüsü içerisindeki yemekhane önünde öğrenciler 'Öğrenci Kollektifleri' adına 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için basın açıklaması yapmak istedi. Öğrencilere ilk olarak özel güvenlik görevlileri ardından polis müdahale etti. 7'si kız 2'si erkek toplam 9 öğrenci, gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Ege Üniversitesi Kampüsü içerisindeki yemekhane önünde öğrenciler 'Öğrenci Kollektifleri' adına 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için basın açıklaması yapmak istedi. Öğrencilere ilk olarak özel güvenlik görevlileri ardından polis müdahale etti. 7'si kız 2'si erkek toplam 9 öğrenci, gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.