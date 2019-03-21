Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezin'de korkutan yangın

Taylan YILDIRIM- Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'de Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu. Çocuk Hastanesi ile aynı binada olmasından dolayı panik yaşayan çocuk hastalardan bazıları dışarıya çıkarken,...

Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezin'de korkutan yangın

Taylan YILDIRIM- Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'de Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu. Çocuk Hastanesi ile aynı binada olmasından dolayı panik yaşayan çocuk hastalardan bazıları dışarıya çıkarken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.
Bugün saat 23.00 sıralarında Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde yangın çıktı.  Çocuk Hastanesi ile aynı binada olmasından dolayı panik yaşandı. Hastanın bulunmadığı diyaliz ünitesindeki yangının fark edilmesi üzerine polis ve itfaiyeye haber verildi. Çok sayıda itfaiye ekibi hastaneye gelerek yangın müdahale ederken, aynı binada bulunan Çocuk Hastanesi ve Acil servisinden bulunan hastalar ile aileleri endişe yaşadı. Tedavi gören bazı çocuklar aileleri tarafından dışarıya çıkartılırken, acile çocuklarını getiren birçok aile de yangın nedeniyle hastaneden ayrıldı.
Diyaliz Merkezi'ndeki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 50 dakika süren müdahalesiyle diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü. Tedavi gören hastanın bulunmadığı merkezdeki yangında maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürerken içerde biriken dumanın dağılması için çalışmalara devam edililiyor.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328