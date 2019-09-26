Ege Denizi'nde lastik botlarda 132 göçmen yakalandı

İZMİR'in 3 ayrı ilçesinde durdurulan lastik botlarda, toplam 132 kaçak göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazartesi günü, saat 23.29'da, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında bir grup göçmenin lastik botla kaçak geçiş yaptığından haberdar oldu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilerek durdurulan lastik botta Suriye uyruklu 9'u erkek, 14'ü kadın ve 22'si çocuk toplam 45 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, geçen salı günü saat 22.30'da gelen bir diğer ihbarla ise, Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Durdurulan lastik botta 42'si Suriye ve 4'ü Irak uyruklu olmak üzere toplam 46 göçmen yakalandı. 25'i erkek, 7'si kadın ve 14'ü çocuk olan grup da kıyıya getirildi. Son olarak yine geçen salı günü saat 06.38'de gelen ihbarla, Çeşme ilçesi Dalyan açıklarında lastik botta bir grup göçmenin bulunduğu bildirildi. Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından durdurulan lastik botta 28'i Suriye, 7'si Filistin ve 6'sı Somali uyruklu olmak üzere toplam 41 göçmen yakalandı. 24'ü erkek, 5'i kadın ve 12'si çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. Her 3 ayrı olayda yakalanan toplam 132 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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