Ege Denizi'nde bir dakika arayla 2 deprem

İZMİR, () - EGE Denizi'nde, Richter ölçeğine göre 4.2 ve 4.0 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde bugün saat 17.34'te merkez üssü İzmir'in Çeşme İlçesi açıkları olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 2.17 kilometre derinliğinde oldu.

Bu depremden bir dakika sonra, saat 17.35'te yine aynı bölgede 4.2 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.