MUĞLA, () - EGE Denizi'nde Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Datça İlçesi'nde de hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bugün saat 21.50'de Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.48 kilometre derinliğinde olan deprem, Muğla'nın Datça İlçesi'nde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.