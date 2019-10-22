EGE Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 15.23'te, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesinin 7,99 kilometreÿaçığındaki depremin 13,60 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi