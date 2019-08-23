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Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
EGE Denizi'nde, Richter ölçeğine göre, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Ege Denizi'nde, saat 16.12'de, 3.5 büyüklüğünde...
GÜVENLİK 22.08.2019, 14:40
EGE Denizi'nde, Richter ölçeğine göre, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Ege Denizi'nde, saat 16.12'de, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaris'in 49.70 kilometre açığındaki depremin, 14.33 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Ege Denizi'nde, saat 16.12'de, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaris'in 49.70 kilometre açığındaki depremin, 14.33 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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