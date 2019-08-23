Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

EGE Denizi'nde, Richter ölçeğine göre, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Ege Denizi'nde, saat 16.12'de, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaris'in 49.70 kilometre açığındaki depremin, 14.33 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.