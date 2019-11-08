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Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem
ÇEŞME (İzmir), () - EGE Denizi'nde, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 12.47'de,...
GÜVENLİK 08.11.2019, 14:06
ÇEŞME (İzmir), () - EGE Denizi'nde, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 12.47'de, Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Çeşme ilçesinin 1,80 kilometre açığındaki depremin 7,05 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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