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Ege'de olası insani dramın yaşanması engellendi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ege'de 47 düzensiz göçmeni taşıyan botun tespit edilerek, olası bir insani dramın yaşanmasının engellediğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Karaburun karakol botumuz,...
GÜVENLİK 03.10.2019, 11:42
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ege'de 47 düzensiz göçmeni taşıyan botun tespit edilerek, olası bir insani dramın yaşanmasının engellediğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Karaburun karakol botumuz, 47 düzensiz göçmeni taşıyan botu tespit ederek Ege’de olası bir insani dramın yaşanmasını engelledi. Göçmenler, Bahriyelilerimiz tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına teslim edildi" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Karaburun karakol botumuz, 47 düzensiz göçmeni taşıyan botu tespit ederek Ege’de olası bir insani dramın yaşanmasını engelledi. Göçmenler, Bahriyelilerimiz tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına teslim edildi" denildi.
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