Efes Tatbikatı bölgesinde 30 yataklı hastane kuruldu

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde devam eden Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda, tatbikata katılan yerli ve yabancı askerler için 30 yataklı seyyar cerrahi hastane kuruldu.Dost ve müttefik 19 ülke unsurlarının katılımıyla düzenlenen EFES 2018 Tatbikatı devam ederken, tatbikat bölgesinde Genelkurmay Başkanlığı Sağlık Komutanlığı'na bağlı 30 yataklı seyyar cerrahi hastane kuruldu. Tatbikatlar sırasında yaşanabilecek olası kazalar nedeniyle kurulan hastanede 6 yataklı yoğun bakım ünitesi, 2 ameliyathane, biyokimya ünitesi, kan bankası ve yeniden canlandırma ünitesiyle hizmet veriyor. Normal şartlarda kurulduğunda hastanede 190 sağlık personeli görev yapıyor.FOTOĞRAFLI