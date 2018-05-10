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Efes 2018 Tatbikatı'nın gündüz bölümü nefes kesti (2)

TAARRUZ HELİKOPTERLERİ KULLANILDI Efes Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın gündüz bölümü ikinci safhası, taarruz helikopterlerinin bombardımanıyla başladı. Bu safhada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindekiler,...

Efes 2018 Tatbikatı'nın gündüz bölümü nefes kesti (2)

TAARRUZ HELİKOPTERLERİ KULLANILDI
Efes Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın gündüz bölümü ikinci safhası, taarruz helikopterlerinin bombardımanıyla başladı. Bu safhada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindekiler, jenerik senaryoya göre, çıkarma yapan birliklerin kıyı kesimlerini temsili olarak ele geçirmesinden sonra daha ilerideki bölümlerin kurtarılmasını izlemek üzere ikinci gözlem evine geçti. Tatbikatın bu bölümünde, konvansiyonel savaş taktiklerinin uygulanması, savaş uçakların bombardırmanı, top ve tank atışları belirlenmiş noktalarda sürdü. Bunların yanı sıra tatbikatta hibrit savaş seneryosu da hayata geçirildi.
HELİKOPERLİ BASKIN
Tatbikatta vurulan bir uçaktan atlayan pilotun kurtarılması için operasyon düzenlendi. Arama kurtarma ekibi, pilotu kurtardı. Denizde de arama kurtarma faaliyetleri sürdürüldü. Bunun yanı sıra meskun mahal mücadelesi kapsamında da karşıt grupların bulunduğu evlere operasyon yapıldı. Jenerik senaryoya gore, temsili evlerde meskun mahal çatışmaları yaşandı. Bu sırada SİHA'lar da meskun mahal çatışmalarında kullanıldı. Jenerik senaryonun başarılı uygulamalarından sonra tatbikatın fiili bölümü, sona erdi.

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