Efes 2018'de savunma sanayi firmaları ürünlerini sergiledi

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, devam eden Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda, savunma sanayi firmaları, çeşitli ülkelerin ordularının envanterine girmiş son teknoloji ürünleri tanıttı. Sergide en çok dikkat çeken ürün ise BMC tarafından üretilen insansız uzaktan kumandalı çok amaçlı zırhlı aracı 'Amazon' ile FNSS firmasının Umman ordusu için ürettiği 'Pars III' aracı oldu.

Dost ve müttefik 19 ülke unsurlarının katılımıyla düzenlenen EFES 2018 Tatbikatı bugün başladı. Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde 7- 11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak tatbikatın bugünkü bölümünde, tatbikat alanında savunma sanayi firmaları, son teknolojiyle donattıkları ürünlerini sergiledi. Sergi de en çok dikkat çeken ürün BMC tarafından üretilen insansız uzaktan kumandalı çok amaçlı zırhlı aracı 'Amazon' oldu. İnsansız uzaktan kumandalı zırhlı araç 'Amazon'un özellikleri ise şöyle:

"Uzaktan kumandayla görüş alanı içerisinde 5, görüş dışında 1 kilometre görev yarı çapına sahip bulunuyor. Kumanda konsolu sabit noktada bulunabileceği gibi hareketli araçlar üzerinde de yer alabiliyor. Araca ait tüm komutalar (vites, gaz, fren, direksiyon, aydınlatma ve benzeri ) uzaktan kumandayla kontrol edilebiliyor. Aracın iç tasarımında otonom olduğu anlaşılamıyor ve operatör kullanımına kısıtlılık içermiyor. Normal görevlerini rahatlıkla ifa edebiliyor. Ancak uzaktan kumandayla kontrol edildiğinde içerideki kontroller devre dışı bırakılıyor. Bu sayede araç içerisine girilse dahi araç görevinden ayrılmıyor. Bu özellik sayesinde aracın içine üçüncü kişiler binse dahi hiçbir zaman müdahale edemiyor. Gerçek zamanlı 11 kamera görüntüsü kumandaya iletiliyor ve araç kumanda arasında gerçek zamanlı 256 bit şifreli telemetriyle kumanda ediliyor. Herhangi bir kumanda kaybında araç kendini emniyetli pozisyona alarak durduruyor. Araç üzerinde çevresel farkındalığı sağlamak üzere 360 dereceyi kör noktada bırakmayacak şekilde 8 kamera bulunuyor. 30x optik yakınlaştırma kabiliyetli ful HD gündüz kamerası ve 4x dijital yaklaştırmalı soğutmasız tip termal kamera donanımlarıyla zifiri karanlıkta dahi etkin şekilde görev yapabiliyor. Kule üzerinde bulunan lazer mesafe ölçerle otomatik balistik düzeltme yapılabiliyor, otomatik hedef takip gerçekleştirilebiliyor."

PARS III UMMAN'A SATILDI

Sergide dikkat çeken ürünlerin başında gelen FNSS firmasının ürettiği 'Pars III 8x8' Umman ordusu için tasarlandı. Sınıfının en yüksek teker gezinme hareketine ve en düşük dönüş yarıçapına sahip aracı olan Pars III, 70 cm dik engel ile 200 cm uzunluğundaki hendeği rahatlıkla geçebiliyor. 800 kilometre üzerinde menzile sahip olan araç, patlamaya ve delinmeye karşı özel önlemler bulunan yakıt tankına sahip. Araç alt sistemlerinin mayın korumalı gövdeye modüler olarak bağlanması, bakım ve değişim kolaylığı sağlamaktadır. Araç hem personel taşıma amacıyla üretilen korumalı kamyonların koruma seviyesine sahip olmakta hem de modern zırhlı muharebe aracında beklenen kabiliyetleri bünyesinde bulundurarak farklılığını ortaya koyuyor. Bunların yanı sıra sergide geçen sene tanıtılan ve Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'nın kullandığı insansız hava aracı 'Bayraktar', Nurol Makine tarafından üretilen 'Ejder Yalçın', 'Ejder Kunter' gibi muharebe araçları da görücüye çaktı. Sergiyi gezen yerli ve yabancı askerler de yeni üretilen silahları inceledi.

Serginin 11 Mayıs tarihine kadar tatbikata davetli olan Türk ve yabancı gözlemcilere açık olacağı öğrenildi.



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