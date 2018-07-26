Efe'nin havuzda boğulmasıyla ilgili gözaltına alınan otel yetkilisi serbest

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesindeki otelin havuzunda boğulan Enes Efe Yeşilyurt'un (8) cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verilirken, gözaltına alınan otel yetkilisi N.Y., ifadesi alındıktan sonra savcılıkça serbest bırakıldı.

Önceki gün saat 14.30 sıralarında, Ürgüp'teki bir otelin havuzuna dışarıdan gelerek üzerindeki tişörtüyle girdiği ifade edilen Enes Efe Yeşilyurt, yüzerken fenalaştı. Otel müşterilerinden biri, talihsiz çocuğu sudan çıkardı. Baygın haldeki Enes Efe, otel görevlilerince özel araçla Ürgüp Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Enes Efe, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen Enes Efe kurtarılamadı.

Enes Efe Yeşilyurt'un cenazesi, dün öğlende kılınan namazın ardından Ürgüp'e bağlı Bahçeli köyündeki mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otel yetkilisi N.Y. gözaltına alındı. Sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen N.Y.'nin, savcıya verdiği ifadede, çocuğun, evlerinin yakınındaki otelin havuzuna daha önce de birkaç defa tel örgüleri aşarak girmeye çalıştığını, her defasında uyardıklarını söylediği öğrenildi. N.Y., savcılıkça serbest bırakıldı.