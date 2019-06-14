Edremit’te uyuşturucu taciri sahte kimlikle yakalındı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, 3 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan S.C., sahte kimlik ile yakalandı. S.C.'nin evinde yapılan aramada 1 kilo 886 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve suç işlemek için kurulan örgüte üye olmak' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan S.C.’nin Edremit’e geldiğini belirledi. Yapılan takip sonunda S.C.’nin adresi tespit edildi Düzenlenen operasyonla S.C., üzerinde sahte kimlik ile yakalandı. Evde yapılan aramada ise, piyasa değeri 60 bin TL olan 1 kilo 886 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin TL, 500 dolar ve 150 euro ele geçirildi. Şüpheli S.C. sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.



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