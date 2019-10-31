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Edremit’te 111 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı
BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 111 kaçak göçmen yakalandı. Geçişleri organize ettiği iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü...
GÜVENLİK 30.10.2019, 13:59
BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 111 kaçak göçmen yakalandı. Geçişleri organize ettiği iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 111 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatör oldukları değerlendirilen A.G., M.K., H.A., Ö.P. ve M.S. gözaltına alındı. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 2 tekne motoru, 1 şişme bot ve malzemeleri ile 35 can yeleği ele geçirildi.
Kaçaklar ile organizatörlerin Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 111 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatör oldukları değerlendirilen A.G., M.K., H.A., Ö.P. ve M.S. gözaltına alındı. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 2 tekne motoru, 1 şişme bot ve malzemeleri ile 35 can yeleği ele geçirildi.
Kaçaklar ile organizatörlerin Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.
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