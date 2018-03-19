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Edremit'teki sanayi sitesinde silahlı kavga: 3 yaralı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, oto boyama dükkanında çalışan Aykut Y., bitişikteki oto tomirhanesinde bulunan 3 kişiyi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Olay yerinden kaçan Aykut Y., bir süre sonra suç aleti silahla birlikte...

Edremit'teki sanayi sitesinde silahlı kavga: 3 yaralı
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, oto boyama dükkanında çalışan Aykut Y., bitişikteki oto tomirhanesinde bulunan 3 kişiyi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Olay yerinden kaçan Aykut Y., bir süre sonra suç aleti silahla birlikte polise teslim oldu.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Edremit Gazicelal Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki meydana geldi. İdris E. (21) ve Furkan E. (18) kardeşler, sanayideki oto tamirhanesinde çalışan arkadaşları Burak A.'nın yanına gelerek, sohbet etmeye başladı.İddiaya göre, bir süre sonra bitişikteki oto boyama dükkanı çalışanı Aykut Y., aralarında husumet bulunan tamirhanedeki 3 kişiye pompalı tüfekle ateş etti. Saldırıda, İdris E. sırtından, Furkan E. ve Burak A. ise bacaklarından hafif şekilde yaralandı.
Yaralılardan Burak A. ve Furkan E. çevre esnafı tarafından otomobille Edremit Devlet Hastanesi'ne götürülürken, İdris E. ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Oto boyama dükkanında çalışan Ahmet S. (26) ile Fatih S. (30) polis tarafından gözaltına alındı. Saldırının ardından kaçan Aykut Y., suç aleti pompalı tüfek ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, hafif yaralı Burak A. ile Furkan E. taburcu edildi. Sırtından yaralanan İdris E.'nin tedavisi ise sürüyor.

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