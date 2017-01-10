Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran terörist öldürüldü
Emniyete girmek isteyen terörist öldürüldü
Ataköy 5. Kısım Camii'nde tente kazası: 1 ölü çok sayıda yaralı
Ataköy'te tente namaz kılanların üstüne...
Anayasa değişikliği teklifinde görüşmelere geçilmesi 338 oyla kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifi 338 oyla...
flash! İDO tüm dış hat seferlerini iptal etti
İDO tüm dış hat seferlerini...

Edremit'teki PKK operasyonunda 2 kardeşe tutuklama

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'ne (YDG-H) yönelik düzenlenen operasyonda 2 kardeş gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları...

Edremit'teki PKK operasyonunda 2 kardeşe tutuklama
BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'ne (YDG-H) yönelik düzenlenen operasyonda 2 kardeş gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edremit Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Akçay Mahallesi'nde geçen perşembe günü gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya üzerinden farklı isimlerle terör örgütü PKK lehine övücü, Türkiye Cumhuriyeti ile polis ve asker aleyhinde küçük düşürücü, aşağılayıcı paylaşımlarda bulundukları tespit edildiği belirtilen 21 yaşındaki Suat Çapkın ve ağabeyi 22 yaşındaki Soygan Çapkın evlerinde gözaltına alındı. Emniyette süren 5 günlük sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlıların PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'ne (YDG-H) üye olduğunun belirlendiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55