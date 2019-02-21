Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
Ukrayna'da en çok çalışma izni alan yabancılar Türkler 
Ukrayna'da en çok çalışma izni...
flaş... Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 personel alınacak
Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl...
Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: İlişkiler sıklaştıkça büyük projeler başlayacak
Çin Başkonsolosu Wei: Bbüyük projeler...

Edremit'te yakalanan 15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza

Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), ()- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 Afgan kaçak yakalandı. Kaçaklardan 15'ine 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet...

Edremit'te yakalanan 15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza

Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), ()- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 Afgan kaçak yakalandı. Kaçaklardan 15'ine 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet etmekten kişi başı 3 bin 549 liradan toplam 53 bin 235 TL ceza kesildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından insan kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Edremit ilçesinden yasa dışı yolları kullanarak Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmaya çalışan Afganistan uyruklu 37 kaçak yakalandı. Narlı Mahallesi Mıhlı Çayı mevkiinde insan kaçakçılığı yapılacağına dair bilgi alan jandarma ekipleri, zeytinlik alanda saklanan O.A. isimli organizatör ile 7 erkek, 8 kadın ve 22 çocuk olmak üzere toplam 37 kaçak yakaladı. Kaçaklardan 15 yetişkine ayrı ayrı 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet etmekten 3 bin 549'ar lira idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili organizatör ve göçmenler hakkında adli ve idari işlemlere başlanıldığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328