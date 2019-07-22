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Edremit'te SGK'da yolsuzluk operasyonunda 2 kişi tutuklandı

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, düzenledikleri sahte iş görmezlik raporlarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) dolandırdıkları tespit edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı. Soruşturma kapsamında  muhasebeci Devirm A.'nın yakalanması için...

Edremit'te SGK'da yolsuzluk operasyonunda 2 kişi tutuklandı
BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, düzenledikleri sahte iş görmezlik raporlarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) dolandırdıkları tespit edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı. Soruşturma kapsamında  muhasebeci Devirm A.'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) tarafından yapılan operasyona; Ö.A., A.İ.Y., İ.E., D.A. ve O.Ç.'nin, sahte iş görmezlik raporu alarak SGK'yı 353 bin TL zarara uğrattıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.İ.Y. ve O.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, SGK’da memur olarak çalışan Ö.A. ve muhasebe elemanı İ.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri muhasebeci Devrim A.’nın yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.

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