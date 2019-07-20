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Edremit'te SGK'da yolsuzluk operasyonu: 4 gözaltı

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, düzenledikleri sahte iş görmezlik raporlarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) dolandırdıkları tespit edilen 5 kişi, kurumu 353 bin TL zarara uğrattı. Kimlikleri tespit edilen biri SGK çalışanı 5 kişiden...

Edremit'te SGK'da yolsuzluk operasyonu: 4 gözaltı
BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, düzenledikleri sahte iş görmezlik raporlarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) dolandırdıkları tespit edilen 5 kişi, kurumu 353 bin TL zarara uğrattı. Kimlikleri tespit edilen biri SGK çalışanı 5 kişiden 4’ü yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişi ise aranıyor.
Edremit ilçesinde SGK'da sahte iş görmezlik raporu alarak kurumu zarar uğratan çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. 56 kişi adına 119 kez tavan limitle iş görmez raporu alınmasını sağladıkları ileri sürülen çete üyelerinin, SGK’yı 353 bin TL zarara uğrattıkları tespit edildi.
A.İ.Y., İ.E., D.A. ve O.Ç.’nin kişileri tespit ettiği, SGK’da çalışan Ö.A.'nın ise iş görmezlik ödeme şifresi ile manuel olarak girişi yaparak, sigortalıların banka veya PTT hesaplarına ödeme çıkarmak suretiyle, şahsi menfaat sağladığı belirlendi.
Yapılan tespit üzerine operasyona başlayan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM), Balıkesir’in Edremit ilçesi, İzmir’de ve Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda Ö.A. ile birlikte A.İ.Y., İ.E. ve O.Ç. gözaltına alındı. D.A’nın ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin emniyette sorguları sürüyor.

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