Edremit'te, metruk binada yangın

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki metruk binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edremit'e bağlı Soğanyemez Mahallesi Şehit Hüsnü Elçin Yıldırım Caddesi'ndeki metruk binada, saat 16.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Körfez Anadolu Lisesi ve Yılmaz Akpınar Kız Meslek Lisesi'nin bitişiğindeki binadan yükselen alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederken, polisler de çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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