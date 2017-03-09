Edirne’de uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE ve Keşan İlçesi’nde, polis tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları İle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, il merkezi ve Keşan’da 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla U.K. ve N.B. yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

Edirne’de, aynı soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen operasyonda yakalanan M.D, N.C. ve S.F.’nin halen cezaevinde tutuklu bulunduğu, adreslerinde yapılan aramalarda ise 595 uyuşturucu hap, 901.36 gram bonzai, 2.96 gram kubar esrar, 10 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan 14 şeffaf poşet ele geçirildiği bildirildi.

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