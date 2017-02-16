Edirne’de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 10 gözaltı

EDİRNE’de, polis tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen sokaklarda uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, teknik takip sonucu uyuşturucu temin ettikleri belirlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Polis, 12 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirdiği baskında A.A., N.A., C.Y., R.B., V.B., V.Y., R.K., A.K., D.B. ve E.Y.’yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Evlerde yapılan aramalarda ise 78 gram bonzai, 1 kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 450 lira para ele geçirildi. 10 şüpheli emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından ‘örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak’ iddiasıyla Edirne Adliyesi’ne sevk edildi.



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