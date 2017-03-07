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Edirne’de FETÖ'den 18 rütbeli askere gözaltı

EDİRNE’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında albay, yüzbaşı ve teğmenlerin de bulunduğu biri kadın 18 asker, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle...

Edirne’de FETÖ'den 18 rütbeli askere gözaltı
EDİRNE’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında albay, yüzbaşı ve teğmenlerin de bulunduğu biri kadın 18 asker, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne ve Uzunköprü İlçesi’ndeki askerlerin imamı olduğu belirlenen ve operasyon kapsamında tutuklanan eski öğretmen Abdullah Koç’un verdiği bilgiler üzerine FETÖ’nün Edirne’deki askeri kanadına yönelik operasyon düzenledi. FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu öne sürülen aralarında albay, yüzbaşı, üsteğmen ve teğmenlerin de bulunduğu biri kadın 18 rütbeli asker gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, savcılık sorguları için Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Polis, adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, elleri önden kelepçelenen şüpheliler adliyeye götürüldü. Bazı şüphelilerin yüzlerini kapatmaya çalıştığı görüldü.

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