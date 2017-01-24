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Edirne’de 7 polis FETÖ’den tutuklandı

EDİRNE’de FETÖ/PDY'den aralarında emniyet müdürü ve komiserlerin de bulunduğu 12 şüpheliden 7’si ‘ByLock’ programını kullandığı gerekçesiyle örgüt üyeliğinden tutuklanarak cezaevine konuldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü...

Edirne’de 7 polis FETÖ’den tutuklandı
EDİRNE’de FETÖ/PDY'den aralarında emniyet müdürü ve komiserlerin de bulunduğu 12 şüpheliden 7’si ‘ByLock’ programını kullandığı gerekçesiyle örgüt üyeliğinden tutuklanarak cezaevine konuldu.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt içerisinde haberleşmeyi sağladığı öne sürülen cep telefonu uygulaması 'ByLock'u kullandığı tespit edilen, aralarında emniyet müdürü ve komiserlerin de bulunduğu 12 polis gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme, ‘ByLock’ kullandığı öne sürülen M.F.G., Ö.S., C.G., A.K., M.U., Y.Y. ve S.Ş. hakkında örgüt üyeliğinden tutuklanmalarına karar verdi. Diğer 5 şüpheli ise denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.

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