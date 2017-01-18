Edirne’de 62 kaçak yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerinde, yasa dışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 62 kaçak yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosna ve Orhaniye köyleri ile Uzunköprü İlçesi’ndeki yol kontrollerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Mısır, Cezayir, Pakistan ve Afganistan uyruklu toplam 62 kaçağı yakaladı. Öte yandan organizatörlük yaptıkları iddiasıyla Uzunköprü’de yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheliden A.D. tutuklanırken, H.T. ve Y.O. serbest bırakıldı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.



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