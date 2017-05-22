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Edirne’de 48 kaçak yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE,()-EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 48 kaçak yakalanırken, organizatörlük yaptıkları tespit edilen 3 kişi tutuklandı. Edirne...

Edirne’de 48 kaçak yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE,()-EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 48 kaçak yakalanırken, organizatörlük yaptıkları tespit edilen 3 kişi tutuklandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine bağlı Budakdoğanca Köyü ile Keşan, Uzunköprü ve Meriç İlçesi’ndeki yol kontrollerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Pakistan, Afganistan ve Irak uyruklu 48 kaçağı yakaladı. Öte yandan organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan V.B., E.S. ve E.T., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Kaçaklar ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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