Edirne’de 46 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE’nin İpsala İlçesi’nde jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yasa dışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 46 kaçak yakalandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala İlçesi’ne bağlı Yenikarpuzlu Beldesi’ndeki yol kontrollerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Pakistan ve Hindistan uyruklu toplam 46 kaçağı yakaladı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE’nin İpsala İlçesi’nde jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yasa dışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 46 kaçak yakalandı.