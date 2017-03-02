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Edirne’de 200 kaçak yakalandı; organizatör tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerinde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 200 kaçak yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosna, Yenikadın,...

Edirne’de 200 kaçak yakalandı; organizatör tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerinde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 200 kaçak yakalandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosna, Yenikadın, Sarayakpınar köyleri ile İpsala, Enez ve Meriç İlçesi’ndeki yol kontrollerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Afganistan, Pakistan, Irak, Lübnan, Bangladeş, Sri Lanka, Myanmar ve Laos Halk Cumhuriyeti uyruklu toplam 200 kaçağı yakaladı.
Öte yandan organizatörlük yaptığı iddiasıyla Meriç İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alınan 44 yaşındaki M.Z., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Uzunköprü Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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