Edirne’de 174 kaçak yakalandı, 8 organizatör tutuklandı

EDİRNE,()-EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerinde, yasa dışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 174 kaçak yakalanırken, gözaltına alınan 8 organizatör tutuklandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelindeki yol kontrollerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Afganistan, Pakistan, Somali, Bangladeş, Irak, Nepal ve Gürcistan uyruklu toplam 174 kaçağı yakaladı.
Öte yandan organizatörlük yaptığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 8 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
EDİRNE,()-EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerinde, yasa dışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 174 kaçak yakalanırken, gözaltına alınan 8 organizatör tutuklandı.