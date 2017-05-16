Edirne’de 1.6 ton kaçak midye ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), () - EDİRNE’nin Enez İlçesi’nde jandarma tarafından bir araçta yapılan aramada yasadışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istenen 1 ton 600 kilo kaçak canlı midye ele geçirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan duyum üzerine bir aracı ilçeye bağlı Sultaniçe Köyü sahil yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada yasadışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istenen piyasa değeri 70 bin lira olan 1 ton 600 kilo kaçak canlı midye ele geçirildi. Ele geçen midyeler teslim edildikleri Enez Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi’nde denize döküldü. Soruşturma sürüyor.

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