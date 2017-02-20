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Edirne’de 153 litre asit anhidrit ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), ()-EDİRNE'nin İpsala İlçesi'nde jandarma tarafından durdurularak arama yapılan bir araçta eroin imalatında kullanılan 153 litre asit anhidrit ele geçilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı...

Edirne’de 153 litre asit anhidrit ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), ()-EDİRNE'nin İpsala İlçesi'nde jandarma tarafından durdurularak arama yapılan bir araçta eroin imalatında kullanılan 153 litre asit anhidrit ele geçilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'a getirilen asit anhidritin, Meriç Nehri üzerinden botlarla yasa dışı olarak Türkiye'ye sokulduktan sonra İstanbul'a götürülmek istendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Jandarma, ilçeye bağlı Yenikarpuzlu Beldesi’nde plakası belirlenen otomobili durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin bagaj kısmında bidonlar içerisinde piyasa değeri 330 bin lira olan ve eroin hammaddesi olarak kullanılan 153 litre asit anhidrit ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan M.E. ile A.U. gözaltına alındı. 2 şüpheli, jandarmadaki soruşturmalarının ardından sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.
Keşan İlçesi'nde de, geçen 18 Ocak’ta jandarmanın 3 araçta yaptığı aramada, 650 litre asit anhidrit ele geçilirken, 2 kişi tutuklanmıştı.

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