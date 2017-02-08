Edirne’de 144 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yasa dışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 144 kaçak yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosna ve Doyran köyleri ile İpsala ve Enez İlçesi’ndeki yol kontrollerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Afganistan, Pakistan, Tunus, Filistin ve Bangladeş uyruklu toplam 144 kaçağı yakaladı.

Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.