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Edirne’de 128 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerinde, yasa dışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 128 kaçak yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye ve...

Edirne’de 128 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerinde, yasa dışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 128 kaçak yakalandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye ve Bosna Köyü ile İpsala İlçesi’ndeki yol kontrollerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Afganistan, Pakistan, Hidistan ve Sri Lanka uyruklu toplam 128 kaçağı yakaladı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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