Edirne merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

EDİRNE ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, İstanbul’un Bahçelievler ile Bağcılar İlçesi’nde iki ayrı eve eş zamanlı yapılan operasyonda kokain, esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edirne İl ile Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’un Bahçelievler ve Bağcılar İlçesi’nde yüklü miktarda uyuşturucunun Edirne’nin Keşan İlçesi’ndeki eğlence yerlerinde satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, Bahçelievler ve Bağcılar’da iki ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 15 kilo ‘skunk’ uyuşturucu maddesi, 1 kilo 150 gram kokain, 1 kilo 200 gram toz esrar, 750 uyuşturucu hap, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler, 2 ruhsatsız tabanca, 184 mermi, 12 cep telefonu, 2 flaş bellek, banka kartları ve 5 bin lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili 28 yaşındaki Derya Kamekçi, 36 yaşındaki İrfan Çopur ve 41 yaşındaki Serdar Uçar gözaltına alındı. 3 şüpheli ve ele geçirilen uyuşturucu, Keşan’a getirildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, jandarmada 3 gün süren sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçilerek, Keşan Adliyesi’ne sevk edildi. Derya Kamekçi, İrfan Çopur ve Serdar Uçar, çıkardıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevi'ne konuldu.



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