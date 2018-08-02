Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 9 FETO şüphelisi yakalandı

EDİRNE, () - EDİRNE'nin Enez ilçesinde, Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçış hazırlığındaki 9 FETÖ şüphelisi, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a sınır olan Enez ilçesinde, Yunanistan'a kaçış hazırlığı yaptığı belirlenen kişilerin otomobillerini durdurdu. Aralarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden ihraç edilen öğretmen ve memurların yer aldığı 9 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ şüphelilerinin yanlarında bulunan 6 çocuk ise yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.