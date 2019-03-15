Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için kırmızı bülten
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için...
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...

Edirne'de yaşlı kadına tecavüzün şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, evine bıçak zoruyla girdiği E.K.'ye (76), yumrukla bayıltıktan sonra cinsel saldırıda bulunduğu yapılan DNA testiyle kesinlik kazanmasına rağmen mahkemece, adli kontrol şartı getirilerek salıverilen zabıta...

Edirne'de yaşlı kadına tecavüzün şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, evine bıçak zoruyla girdiği E.K.'ye (76), yumrukla bayıltıktan sonra cinsel saldırıda bulunduğu yapılan DNA testiyle kesinlik kazanmasına rağmen mahkemece, adli kontrol şartı getirilerek salıverilen zabıta memuru, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.  
Olay, 17 Kasım 2018 günü ilçeye bağlı Yenimuhacir Beldesi'nde meydana geldi. E.K. adlı yaşlı kadının evine, yüzü maskeli, eli bıçaklı kimliği belirsiz bir kişi zorla girdi. Saldırgan yumruk atarak bayılttığı E.K.'ya cinsel saldırıda bulundu. Ardından kaçtı. Yakınları tarafından baygın halde bulunan E.K., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. E.K., jandarmaya verdiği ifadesinde şüphelendiği bir kişinin adını verdi.  Evde yapılan incelemelerde de E.K.'nin iç çamaşırında DNA,  yatağında da kan izleri bulundu. Bulunan izlerden alınan örnekler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
E.K.'nin ifadesinde adını verdiği şüpheli de sorguya alındı. Ancak bu kişinin saldırıyla ilgisi olmadığı ortaya çıktı.
İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ilk rapor ile cinsel saldırı olayının gerçekleştiği kesinlik kazandı. Keşan Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilerden kan ve DNA örnekleri alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan karşılaştırmada kan ve DNA örneklerinin, şüphelilerden evli ve 3 çocuk babası zabıta memuru Y.Ü.'den(34)  alınan örnekler ile örtüştüğü belirlendi.
Keşan Cumhuriyet Savcılığı'na ulaşan rapor üzerine Y.Ü. jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Keşan Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme ise  Y.Ü.'yü, sabit ikametgah ve iş sahibi olmasınını dikkate alarak, kaçma ya da saklanma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
TUTUKLANDI
Karara Keşan Cumhuriyet Savcılığı, Edirne Sulh Ceza Mahkemesi'nde itiraz etti. Mahkeme itirazı yerinde bularak, tutuklama kararı verdi. Bunun üzerine  Y.Ü. ikinci kez gözaltına alınarak, Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Y.Ü., SEGBİS yöntemiyle bağlanılan Edirne Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328