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Edirne'de yağmur kazaya yol açtı: 3 yaralı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Keşan-Uzunköprü Karayolu üzerindeki Kozköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uzunköprü'den,...
GÜVENLİK 08.10.2019, 14:42
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Keşan-Uzunköprü Karayolu üzerindeki Kozköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uzunköprü'den, Keşan yönüne giden Mehmet Tarakçı (28) yönetimindeki 22 AAH 802 plakalı otomobil, Kozköy kavşağı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü Mehmet Tarakçı ile araçta bulunan Sabahattin Tarakçı (62) ve Yusuf Türkkal (44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan ve Uzunköprü'deki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kaza, Keşan-Uzunköprü Karayolu üzerindeki Kozköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uzunköprü'den, Keşan yönüne giden Mehmet Tarakçı (28) yönetimindeki 22 AAH 802 plakalı otomobil, Kozköy kavşağı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü Mehmet Tarakçı ile araçta bulunan Sabahattin Tarakçı (62) ve Yusuf Türkkal (44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan ve Uzunköprü'deki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
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