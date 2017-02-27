Edirne'de uyuşturucuya 3 gözaltı

EDİRNE ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul’un Bahçelievler ve Bağcılar İlçesi’nde iki ayrı eve eş zamanlı yapılan operasyonda kokain, esrar, uyuşturucu haplar ele geçirilerek, 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’un Bahçelievler ve Bağcılar İlçesi’nde yüklü miktarda uyuşturucunun Edirne’nin Keşan İlçesi’ndeki eğlence mekanlarında satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, Bahçelievler ve Bağcılar’da iki ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 15 kilo ‘skunk’ uyuşturucu maddesi, 1.5 kilo kokain, 2 kilo kubar esrar, 1750 uyuşturucu hap, 500 gram kokain taşı, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler, 2 ruhsatsız tabanca, 100 mermi, 12 cep telefonu, 2 flaş bellek para, banka kartları ve 6 bin lira para ele geçirildi.Olayla ilgili 28 yaşındaki Derya K., 36 yaşındaki İrfan Ç. ve 41 yaşındaki Serdar U. gözaltına alındı. 3 şüpheli ve ele geçirilen uyuşturucu, Keşan’a getirildi. Derya K., İrfan Ç. ve Serdar U., jandarmada 3 gün süren sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçilerek, Keşan Adliyesi’ne sevk edildi.FOTOĞRAFLI