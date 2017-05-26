Edirne'de toplantı, gösteri ve yürüyüşler izne bağlandı

EDİRNE, () - EDİRNE Valiliği, 26 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında kentte açık yerlerde yapılacak toplantı, gösteri, yürüyüş ve her türlü protesto eyleminin izne bağlandığını açıkladı.

Edirne Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Genel güvenliğin, asayişin ve kamu düzeninin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, Edirne il genelinde açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri, her türlü protesto eylemi, oturma eylemi, basın açıklaması, yürüyüş, stant kurma, imza kampanyası ve bildiri dağıtma vb. etkinlikler 26.05.2017 tarihinden 01.06.2017 tarihine kadarki süre içerisinde izne bağlanmıştır" denildi.