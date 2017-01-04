Edirne'de siste zincirleme kaza: 4'ü öğrenci 5 kişi yaralı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde liseli öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün yoğun sis nedeniyle park halindeki kamyonete çarpmasıyla 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 4’ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Kaza, Uzunköprü İlçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edirne’den aldığı 25 lise öğrencisini Uzunköprü İlçesi’ne götürmek için yola çıkan İbrahim Çelik yönetimindeki 22 ED 514 plakalı minibüs, Yeniköy Mahallesi yakınlarında görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü siste, 22 AU 781 plakalı park halindeki kamyonete çarptı. Aynı istikamette seyir halinde 2 otomobil, 1 ticari araç ve 1 kamyonetin de kaza yapan servis aracına arkadan çarpması sonucu zincirleme kazaya 6 araç karıştı.

Zincirleme kazada, servis minibüsünde bulunan 4 öğrenci ile sürücüsü yaralandı. Yaralılar tedavileri için çağrılan ambulansla, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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