Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Konya'dan İzmir'e gelen Kırgız ve Uygur 3 aile gözaltında
Riena operasyonu; Kırgız ve Uygur...
TCMB: Liradaki değer kaybı enflasyonu yükseltti
Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı
Manisa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
Prof. Dr. A.V. FETÖ'den gözaltına...
Reina katliamı eğlence sektörüne kilit vurdurdu
İzmir eğlence sektöründe güvenlik alarmı

Edirne'de siste zincirleme kaza: 4'ü öğrenci 5 kişi yaralı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde liseli öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün yoğun sis nedeniyle park halindeki kamyonete çarpmasıyla 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 4’ü öğrenci 5 kişi...

Edirne'de siste zincirleme kaza: 4'ü öğrenci 5 kişi yaralı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde liseli öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün yoğun sis nedeniyle park halindeki kamyonete çarpmasıyla 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 4’ü öğrenci 5 kişi yaralandı.
Kaza, Uzunköprü İlçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edirne’den aldığı 25 lise öğrencisini Uzunköprü İlçesi’ne götürmek için yola çıkan İbrahim Çelik yönetimindeki 22 ED 514 plakalı minibüs, Yeniköy Mahallesi yakınlarında görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü siste, 22 AU 781 plakalı park halindeki kamyonete çarptı. Aynı istikamette seyir halinde 2 otomobil, 1 ticari araç ve 1 kamyonetin de kaza yapan servis aracına arkadan çarpması sonucu zincirleme kazaya 6 araç karıştı.
Zincirleme kazada, servis minibüsünde bulunan 4 öğrenci ile sürücüsü yaralandı. Yaralılar tedavileri için çağrılan ambulansla, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55