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Edirne'de şiddetli rüzgar etkili oldu

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE'de dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ağaçların devrildiği, çatıların uçtuğu...

Edirne'de şiddetli rüzgar etkili oldu

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE'de dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Ağaçların devrildiği, çatıların uçtuğu kentte, Şükrüpaşa Mahallesi'nde alışveriş yapmak için bir markete giden 71 yaşındaki Kaniye Koşar, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen tentenin altında kaldı. Başından yaralanan Koşar, çağrılan ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
DUVAR OTOMOBİLİN ÜZERİNE YIKILDI
Sabuni Mahallesi'nde ise harabe halindeki bir binanın yıkık duvarı, şiddetli rüzgarda devrildi. Kaldırımda yürüyen 2 kişi son anda kurtulurken, Serhat Sümer'e ait 22 NK 872 plakalı otomobil hasar gördü.
Yıkılan duvar parçaları Edirne Belediyesi ekipleri tarafından temizlenirken, bir süre kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

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