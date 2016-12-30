Edirne'de protesto, basın açıklaması, yürüyüşler izne bağlandı

EDİRNE Valiliği, il genelinde açık yerlerde yapılacak, toplantı, gösteri yürüyüşleri, protesto ve oturma eylemleri ile basın açıklamalarını izne bağladı.Edirne Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde genel güvenliğin, asayişin ve kamu düzeninin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun, 'Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler' başlıklı 11'inci maddesinin (m) fıkrası gereğince, açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri, her türlü protesto eylemi, oturma eylemi, basın açıklaması, yürüyüş, stant kurma, imza kampanyası ve bildiri dağıtma vb. etkinlikler, 01.01.2017 tarihinden 18.01.2017 tarihine kadarki süre içerisinde Edirne il genelinde izne bağlanmıştır" denildi.