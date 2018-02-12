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Edirne'de okul servisi ile midibüs çarpıştı: 11 yaralı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE'de, okul servis minibüsü ile yolcu midibüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3'ü öğrenci, 11 kişi hafif yaralandı.  Kaza, öğleden sonra Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi üzerinde meydana...

Edirne'de okul servisi ile midibüs çarpıştı: 11 yaralı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE'de, okul servis minibüsü ile yolcu midibüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3'ü öğrenci, 11 kişi hafif yaralandı. 
Kaza, öğleden sonra Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Erhan Dişbudak'ın kullandığı ve içinde ortaokul öğrencilerinin bulunduğu 22 S 0210 plakalı servis minibüsü ile İsmail Hüdaverdi yönetimindeki 22 M 0099 plakalı midibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen servis minibüsü, park halindeki 22 HS 367 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazada okul servisi şoförü Ertan Dişbudak ile aralarında öğrencilerin de olduğu Osman Sepetçi, Defne Paçalıoğlu, Hamdiye Topuzayan, Dilek Ateşkaynar, Yıldıray Üründülü, Melis Ateşkaynar, Dinçer Süslü, Nilgün Göçmen, Fatma Kesici ve Sibel Sanag yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu belirtilen 11 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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