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Edirne'de lastik botta 33 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Gülçavuş köyü sahili açıklarındaki...
GÜVENLİK 11.10.2019, 09:50
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Gülçavuş köyü sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 12'si çocuk, 11'i kadın, toplam 33 göçmeni yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Gülçavuş köyü sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 12'si çocuk, 11'i kadın, toplam 33 göçmeni yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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