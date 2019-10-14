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Edirne'de lastik botta 32 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 32 kaçak göçmen yakalandı. Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Boztepe Burnu açıklarındaki lastik botta, bir grup...
GÜVENLİK 14.10.2019, 08:38
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 32 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Boztepe Burnu açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve Pakistan uyruklu 6'sı çocuk, 8'i kadın, toplam 32 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Boztepe Burnu açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve Pakistan uyruklu 6'sı çocuk, 8'i kadın, toplam 32 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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